الشروع بعمليات المسح الموقعي لنصب كاميرات حرارية في كركوك

2022/04/25 | 22:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – واع – مهدي الربحاوياعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ، الشروع بعمليات المسح الموقعي لنصب 500 كاميرا مراقبة عالية الدقة في شوارع المدينة . وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الشركة البريطانية التي تم التعاقد معها لنصب 500 كاميرا حرارية بمواصفات عالية الدقة باشرت بالمسح الموقعي لتحديد الاماكن التي سيتم فيها نصب الكاميرات"، لافتا الى أن "المشروع يسهم بتعزيز الأمن في المدينة" . واضاف أن "هذا المشروع مكملا للعقد التي اخلت به الشركة النمساوية ليتم بعد ذلك إحالة المشروع لشركة بريطانية وبعدد كاميرات أكثر من السابق حيث كان من المقرر نصب 300 كاميرا لتصبح الان 500 في العقد الجديد"، مبينا ان "الكاميرات ستعمل عبر الكيبل الضوئي وليست الواي فاي وهي ملائمة لجميع الظروف المناخية" .

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