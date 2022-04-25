استهداف معسكر التاجي في بغداد بصاروخي كاتيوشا

2022/04/25 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد مصدر أمني، اليوم لاثنين، باستهداف معسكر التاجي في بغداد بصاروخي كاتيوشا.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "قذيفتي هاون سقطتا بالقرب من قاعدة طيران الجيش في معسكر التاجي".

وأضاف ان "القوات الأمنية نفذت حملة دهم وتفتيش بحثا عن المنفذين".

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