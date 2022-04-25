بوتين يصدر مرسوما باستحداث نظام

2022/04/25 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما باستحداث نظام "بوسيدون" المعلوماتي الحكومي ليعنى بمكافحة الفساد، على أن تتولى إدارة الكرملين الإشراف على إطلاقه ومتابعة أدائه.

وحسب المرسوم فإن نظام "بوسيدون" سيشمل معلومات حول مدى الامتثال للقيود والمحظورات والمتطلبات الموضوعة في مكافحة الفساد من قبل الخاضعين لهذه القيود".

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