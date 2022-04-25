2022/04/25 | 22:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YPCMwfRTU_g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عامر عبد الجبار اسماعيل، الوزير الاسبق لوزارة النقل:المرجعية الدينة عليها ان تكون منصفة مع المستقلين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عامر عبد الجبار اسماعيل، الوزير الاسبق لوزارة النقل:المرجعية الدينة عليها ان تكون منصفة مع المستقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).