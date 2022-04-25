2022/04/25 | 22:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تبدأ منصة تويتر العملاقة مرحلة جديدة في تاريخها بعد أن تحولت إلى شركة خاصة، زموافقة الشركة على عرض الاستحواذ المقدم من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وفاز ماسك اليوم الإثنين باتفاق لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في […]

ظهرت المقالة بـ 44 مليار دولار..



إيلون ماسك يشتري تويتر بالكامل أولاً على ايرث نيوز.

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