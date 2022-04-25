إيلون ماسك يشتري تويتر بـ 44 مليار دولار

2022/04/25 | 22:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاز الملياردير الأميركي، إلون موسك، على شركة تويتر أخيرا بعد صفقة بلغت 44 مليار دولار، في خطوة تعد انتصارا لأثرى رجل في العالم.

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