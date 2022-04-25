مواطن يهدم رصيفا بسبب بناؤه في مكان وقوف سيارته! (فيديو)

2022/04/25 | 22:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أقدم أحد الأشخاص على هدم أجزاءً من رصيف تم بناؤه في منطقته، على مكان وقوف سيارته في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.ويظهر الفيديو مخاطبة الشخص المسؤولين قائلاً “هذا مكان سيارتي..لا نريد مشاريعكم، ولا نريد أن تصلوا إلى هنا”.

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