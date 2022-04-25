إيلون ماسك يغرد منفردا بتويتر.. الشركة تعلن الموافقة على صفقة بيعها بنحو 44 مليار دولار

2022/04/25 | 22:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة تويتر، الإثنين، الموافقة على صفقة بيع الشركة إلى رجل الأعمال إيلون ماسك في صفقة تقدر بنحو 44 مليار دولار.

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