الاتحادات والنقابات العمالية في العراق وانقساماتها - سيزار ايوان جارو

2022/04/25 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيزار_ايوان_جارو لقد عانى تأسيس النقابات العمالية في العراق بعد الاحتلال الامريكي للعراق لأزمات كثيرة مما ادى لكثرة الانشقاقات وضياع الهدف الاساسي التي يفترض انها اسست لأجله، وهو تنظيم الطبقة العاملة في العراق واعطائها عن طريق التنظيم القوة اللازمة للمطالبة بحقوقها...وينتج هنا ان النقابات العمالية في العراق ليست سوى تجمعات منعزلة عن العمال وستار يستغلوها قيادات الاتحادات من اجل المنافع التي تنتج عن طريق الايفادات ......





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