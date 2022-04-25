2022/04/25 | 22:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمقتل شخص واصيب ثلاثة اخرين نتيجة مشاجرة مسلحة حصلت في مناطق مختلفة من بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان ” مشاجرة حدثت بين عدد من الاشخاص احدهم منتسب في وزارة الداخلية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن حي الكوفة شرق العاصمة، ما اسفر عن مقتل شخص واصابة […]

ظهرت المقالة بمناطق مختلفة من العاصمة..



مقتل شخص واصابة اخرين نتيجة مشاجرة مسلحة أولاً على ايرث نيوز.

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