2022/04/25 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتوصل رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الإثنين، إلى اتفاق للاستحواذ على "تويتر"، سيحصل المساهمون بموجبه على 54.20 دولار للسهم.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة أن الشركة تقترب من الموافقة على صفقة بيعها إلى الملياردير مقابل 54.20 دولار نقدا للسهم، متوقعة حدوث الصفقة "خلال ساعات".

والسعر المذكور وصفه ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بأنه عرضه "الأفضل والأخير" لشراء منصة التواصل الاجتماعي.



وتصل إجمالي قيمة الصفقة إلى 44 مليار دولار.

تويتر تتعرض لضغوط من المساهمين لبحث عرض ماسك شراء الشركةوكان ماسك، أغنى شخص في العالم وفقا لمجلة "فوربس"، يتفاوض من أجل شراء "تويتر" بصفته الشخصية، ولا تشارك "تسلا" في الصفقة.

وارتفعت أسهم تويتر بنسبة 4.5 بالمئة في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك، الإثنين، إلى 51.15 دولار.

وتأتي الصفقة بعد 4 أيام فقط من كشف ماسك النقاب عن حزمة تمويل لدعم عملية الاستحواذ.

وأدى ذلك إلى تعامل مجلس إدارة "تويتر" مع الصفقة بجدية أكبر، وطلب العديد من المساهمين من الشركة عدم التخلي عن هذه الفرصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيلون ماسك يشتري "تويتر" مقابل 44 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيلون ماسك يشتري "تويتر" مقابل 44 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).