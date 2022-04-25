2022/04/25 | 22:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… ترك مهاجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، الباب مفتوحا حول مستقبله مع النادي البافاري بقوله إثر تتويج فريقه بطلا للدوري الألماني للمرة العاشرة تواليا “شيء ما سيحدث قريبا”.وترددت أنباء عن رغبة برشلونة في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي (33 عاما)، الذي أكد بأن البت في مصيره قد يكون قريبا بقوله بعد المباراة التي فاز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفاندوفسكي يلمح الى تغيير في مستقبله مع النادي الألماني) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفاندوفسكي يلمح الى تغيير في مستقبله مع النادي الألماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).