مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بمشاجرة شرقي بغداد

2022/04/25 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بمشاجرة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة وقعت مساء اليوم بين عدد من الاشخاص احدهم منتسب في وزارة الداخلية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن حي الكوفة شرقي العاصمة".وأضاف المصدر أن "المشاجرة اسفرت عن مقتل شخص واصابة اثنين من الطرفين".

وفي سياق متصل، قال المصدر إن "مشاجرة اخرى وقعت في منطقة الفضل وسط بغداد نتيجة خلافات قديمة بين عدد من الاشخاص على اثرها اصيب احد طرفي المشاجرة برصاصة بمنطقة الرأس".

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