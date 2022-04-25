2022/04/25 | 22:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ckfAIjS0KJQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموهبة "عاوي ابو العتة" يشارك موهبتة في برنامج ليالي الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموهبة "عاوي ابو العتة" يشارك موهبتة في برنامج ليالي الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).