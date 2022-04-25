2022/04/25 | 22:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرق شوارع في أربيل نتيجة الأمطار الغزيرة (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/25 | 22:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرق شوارع في أربيل نتيجة الأمطار الغزيرة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرق شوارع في أربيل نتيجة الأمطار الغزيرة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).