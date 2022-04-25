بينها مصر وتركيا.. الحرب الروسية على أوكرانيا تهدد باضطرابات في عدة دول

2022/04/25 | 23:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في إحداث هزة قوية في سوق النفط، لكن تعطيل الإمدادات الغذائية العالمية قد يؤدي إلى المجاعة ويثير اضطرابات اجتماعية في أجزاء من العالم.

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