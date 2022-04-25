القبض على ارهابي في الصقلاوية بالانبار

2022/04/25 | 23:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على احد الارهابيين في الصقلاوية بالانبار.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه ” بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الرابع لواء المشاة ٤٠ وقوة من الفوج اعلاه ومديرية امن الانبار اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين […]

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