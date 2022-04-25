القبض على أحد الإرهابيين في الصقلاوية بالأنبار

2022/04/25 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، القاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الصقلاوية بمحافظة الأنبار .وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الرابع لواء المشاة 40 وقوة من الفوج اعلاه ومديرية امن الانبار تم القاء القبض على احد الإرهابيين في منطقة الصقلاوية بالانبار." وأضافت، أنه "المتهم هو من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4إرهاب، وجرى بعدها تسليمه لجهة الطلب اصوليا."

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