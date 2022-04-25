مدريد: لا نريد تأجيج خلافات عقيمة مع الجزائر

2022/04/25 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإسباني، الاثنين، أنه "لا يريد تأجيج خلافات عقيمة" مع الجزائر، بعدما ندد الرئيس الجزائري بتحول الموقف الإسباني لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.

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