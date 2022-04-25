2022/04/25 | 23:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -rbwcLE6JsQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رافد محسن.. طالب جامعي تزوجت حبيبته منذ شهرين والان يهدي لها شعر في برنامج ليالي الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رافد محسن.. طالب جامعي تزوجت حبيبته منذ شهرين والان يهدي لها شعر في برنامج ليالي الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).