القوة الجوية: سنكون على قدر المسؤولية في معركة مومباي

2022/04/25 | 23:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد عضو الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي هيثم كاظم، أن فريق الصقور سيكون على قدر المسؤولية في “معركة” مومباي بدوري أبطال آسيا.وقال كاظم لـ”ايرث نيوز” إن “فريق القوة الجوية رغم خسارته ذهاباً أمام مومباي، لكنه كان الأفضل في المباراة وكان الاقرب للفوز لولا بعض الاخطاء”.وبين أن “فريق القوة الجوية سيكون […]

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