2022/04/25 | 23:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو من برنامج "الخزنة"، من أرشيف CNN، الذي يتناول مجموعة من أبرز اللحظات التاريخية في عالم الأعمال والتكنولوجيا والإعلام، وفي الفيديو الذي جرى تصويره عام 2001، يتحدث إيلون ماسك، الذي اشترى شركة تويتر، الاثنين، عن شعوره حيال الإنترنت والعمل في وادي السيليكون وخططه للمستقبل.

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