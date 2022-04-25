2022/04/25 | 23:37 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل

منذ 28 دقيقة

عاجل | مراسل التغيير: سقوط قذائف هاون قرب معسكر التاجي شمالي بغداد

مراسل التغيير: قذيفتان هاون سقطتا ضمن حدود معسكر التاجي شمالي بغداد

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