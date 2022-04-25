بحث تقني يدرس استخدام تعبيرات الوجه للتفاعل في الواقع الافتراضي

2022/04/25 | 23:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يدرس بحث تقني جديد إمكانية استخدام تعبيرات الوجه للتفاعل في الواقع الافتراضي، مما سيسمح للأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام أجهزة التحكم المحمولة ممارسة الألعاب الافتراضية.ويقول الباحث اريندام داي الذي درس التفاعل بين الإنسان والحاسوب في جامعة كوينزلاند في بريسبان في استراليا:” إن هذا التقنية يمكن أن تجعل العوالم الافتراضية في متناول الأشخاص […]

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