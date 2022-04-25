الشرطة الاتحادية تلقي القبض على عصابة من 6 أشخاص في بغداد

2022/04/25 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، القاء القبض على عصابة مكونة من 6 أشخاص ضبط بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة في بغداد .وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالإشتراك مع مفرزة من مكافحة المخدرات وحسب قرار قاضي تحقيق المحكمة المركزية لمدينة الصدر تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ستة أشخاص في منطقة (الاستكشافات النفطية) شرق بغداد ضبط بحوزتهم بندقيتين كلاشنكوف و3 مسدسات مختلفة وكمية من مادة الكريستال المخدرة بالإضافة 2 انبوب زجاجي وميزان الكتروني واركيلة صغيرة تستخدم للتعاطي".وأضاف، أنه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم".

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