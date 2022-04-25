هرطقة الفصول الأربعة - جواد كاظم غلوم

2022/04/25 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم الفصولُ فقدتْ أطرافَها الأربعةغدتْ كسيحة مثل شيخوختي زحفتْ طائعةً ؛ مستسلمة لمصيرهاعافها الشتاءُ وحيدةً تتلقى العواصفالربيعُ ركبَ عربتَه الموشّاة بنياشين الورد والعطر قال : وداعاً واختفى بغمضةِ عينترك ثوّارهُ يتمرغون في الساحاتيفترشون العشبَ ، يثرثرونيجْترّون قاتاً فاسدايلوكون فشلاً ذريعاًلا أحدَ يصيخُ السمعَ لِما يقولوننسائمُ الصيف غدتْ نسْيا منسياأ ......





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