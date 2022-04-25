هكذا كانت معتقداتنا في بلاد أوروك العراق وأوغاريت الشام - جواد كاظم غلوم

2022/04/25 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_كاظم_غلوم " شيءٌ من إرثنا البابليّ في بلاد أوروك وأوغاريت الشاميّة ؛ آثامٌ تُغتفر قد يتجاوزها الرؤوف الرحيم "هذا حوارٌ جرى بين الروح البشرية وبين لسانِ حاملها الإنسان ؛ والقاضي يستمع إليهما ليحكم بينهما ؛ وقد وجدتْ مكتوبة في أثرِيات العالم القديم والتي علّمت العالمَ كنه العقيدة السليمة لِما فيها من سعة الصدر والتسامح الديني .سُئلت الروح : - أيتها الروح هل كذبتِ ؟أجابتْ : نعم كذبت على ز ......





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