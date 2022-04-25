سريانيات ..! - مريم نجمه

2022/04/25 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه سريانيات :يفرحني أن أتابع نشر المزيد من الدراسات حول الموضوع , لما له متعة عندي .



لا أدري ما سرّ هذه اللغة والبحث في منجمها وأعلامها الذين أغنوا الحضارة الإنسانية بكل ما هو متجذرٌ في ثقافتنا ولغاتنا المحكية الجميلة .



تحية لكل هؤلاء الذين ألفوا وصانوا ونقلوا هذا التراث الأصيل .الثاني : المستشرق الأب لامانس اليسوعي في مقالة له نشرت على صفحات مجلة المشرق البيروتية سنة / 1903 / ......





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