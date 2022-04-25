القبض على عصابة في بغداد

2022/04/25 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

القت الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على عصابة من 6 أشخاص ضبط بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة في بغداد.

وقال بيان للشرطة الاتحادية (بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالإشتراك مع مفرزة من مكافحة المخدرات تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ستة أشخاص في منطقة (الاستكشافات النفطية) شرق بغداد".

واضاف، انه "تم ضبط بحوزتهم بندقيتين كلاشنكوف و3 مسدس مختلف وكمية من مادة الكريستال المخدرة بالإضافة 2 انبوب زجاجي وميزان الكتروني واركيلة صغيرة تستخدم للتعاطي".

وتابع انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم".

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