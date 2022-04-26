2022/04/26 | 00:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحشد يحبط محاولة إرهابية لاستهداف القطعات المشاركة في الأنبار » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 00:09

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يحبط محاولة إرهابية لاستهداف القطعات المشاركة في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يحبط محاولة إرهابية لاستهداف القطعات المشاركة في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).