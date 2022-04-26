الحشد يحبط محاولة ارهابية لاستهداف القطعات المشاركة بالارادة الصلبة

2022/04/26 | 00:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، احباط محاولة ارهابية لاستهداف القطعات المشاركة بـ"الارادة الصلبة" في الانبار.

وقال الحشد في بيان، ان "اللواء 45 بالحشد الشعبي / قيادة عمليات الجزيرة، يواصل عمليات التطهير والمسح الميداني ضمن عمليات الإرادة الصلبة انطلاقا مناطق عكاز وصولاً الى مناطق وادي المانع – وادي الضائع – وادي المانع الأوسط – وادي مديسيس – وادي مطيته – وادي المنيي".

واضاف أنه "شارك في العمليات أبطال الأفواج الأول والثاني والثالث وفوج المهمات الخاصة بإسناد من وحدة الصنوف ووحدة الرشاشات ومضادات الدروع بالإضافة الى الاستخبارات والدعم العسكري والمشاة ومكافحة المتفجرات للبحث عن المضافات وأوكار العصابات الارهابية حيث قامت القوات بتدمير سبع مضافات مع تفجير بيت مفخخ كان معداً لاستهداف ابطالنا".

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