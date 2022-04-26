الاسدي: باب الحوار بين الإطار والتيار لم يُغلق.. والمفاوضات ستعود قريبا

2022/04/26 | 00:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس كتلة السند الوطني النائب أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، باب الحوار بين الإطار والتيار لم يُغلق فيما كشف أن “المفاوضات ستعود قريبا”.

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والمفاوضات ستعود قريبا أولاً على ايرث نيوز.

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