لافروف يحذر من

2022/04/26 | 00:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بـ "التظاهر" بالتفاوض، وحذر من خطر "فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة.

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