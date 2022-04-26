الأسدي: باب الحوار بين الإطار والتيار لم يُغلق.. والمفاوضات ستعود قريبا

2022/04/26 | 00:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس كتلة السند الوطني النائب أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، أن باب الحوار بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لم يُغلق، فيما كشف أن “المفاوضات ستعود قريبا”.وقال الأسدي في حديث متلفز تابعته إيرث نيوز، إن “باب الحوار بين الإطار والتيار لم يُغلق والمفاوضات ستعود قريبا لإنهاء (الاشتباك السياسي)”.

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والمفاوضات ستعود قريبا أولاً على ايرث نيوز.

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