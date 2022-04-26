2022/04/26 | 00:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4DCIHKGBOwY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شلون كشباب عراقي نتخلص من التفكير والخوف والهوس والإكتئاب) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شلون كشباب عراقي نتخلص من التفكير والخوف والهوس والإكتئاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).