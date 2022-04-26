2022/04/26 | 00:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EYa-KNRSLbE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاعرجي يروي قصة رفض ذوي احد الشهداء الدية للافراج عن احمد العلواني) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاعرجي يروي قصة رفض ذوي احد الشهداء الدية للافراج عن احمد العلواني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).