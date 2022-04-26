2022/04/26 | 00:41 - المصدر: ايرث نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي: حكومة المالكي دعمت المقاومة في سوريا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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