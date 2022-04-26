الأسدي: حكومة المالكي دعمت المقاومة في سوريا



الأسدي: حكومة المالكي دعمت المقاومة في سوريا
2022/04/26 | 00:41 - المصدر: ايرث نيوز
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