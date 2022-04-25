ترامب يعلن أنه لن يعود إلى “تويتر”

2022/04/26 | 00:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه لن يعود إلى موقع “تويتر”، وذلك بعد إعلان الملياردير إيلون ماسك شراءه شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.ترامب يعلن أنه لن يعود إلى بورصة نيويورك توقف تداول أسهم “تويتر” وقال ترامب إنه لن يعود إلى “تويتر” حتى إذا أعاد ماسك تفعيل حسابه الذي […]

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