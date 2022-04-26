التحقيق النيابي العراقي: لا دليل على وجود مقار إسرائيلية في أربيل

2022/04/26 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭ -‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ كشف‭ ‬تقرير‭ ‬أصدرته‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬مدينة‭ ‬اربيل ‭ ‬عاصمة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬أدلة‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬مقرات‭ ‬إسرائيلية‭.‬ وبحسب‭ ‬التقرير؛‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬أي‭ ‬أدلة‭ ‬أو‭ ‬أدوات‭ ‬مشبوهة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للقصف‭.‬ وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬لم‭ ‬تلحظ‭ ‬ما‭ […]

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