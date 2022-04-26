مَن هو المهاجر وماذا نحتاج منه؟

2022/04/26 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لكل‭ ‬مهاجر‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬قصة‭ ‬تستحق‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬درسا‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬الحياة،‭ ‬التي‭ ‬تنفع‭ ‬أبناء‭ ‬أوطاننا‭ ‬النازفة‭ ‬بالثروات‭ ‬البشرية،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬اضاءة‭ ‬مهمة‭ ‬لسكان‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬الأصليين‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يتمسك‭ ‬بعضهم‭ ‬بمقولة‭ ‬ان‭ ‬المهاجرين‭ ‬عامل‭ ‬ضغط‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭.‬ في‭ ‬بلد‭ ‬مثل‭ ‬العراق،‭ ‬لديه‭ ‬جاليات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬نحتاج‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ […]

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