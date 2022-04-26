شيخ الأزهر يرفض طلبا لزيارة حاخامات إسرائيليين

2022/04/26 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة ​​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الأزهر‭ ‬لمراسل‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أنّ‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬رفض‭ ‬طلبا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬لزيارة‭ ‬حاخامات‭ ‬يهود‭ ‬إلى‭ ‬مشيخة‭ ‬الأزهر‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬وكان‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬قد‭ ‬أصدر‭ ‬تعليماته‭ ‬بالدعاء‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬بالمسجد‭ ‬الأزهر‭ ‬خلال‭ ‬صلاة‭ ‬التهجد‭ ‬بشهر‭ ‬رمضان‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الهجمة‭ ‬الشرسة‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ […]

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