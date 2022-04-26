2022/04/26 | 01:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qtUtZVthhrk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رمضـان أهــلنا في شــارع الرشـيد ببـغداد مع أحمد الحــاج) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رمضـان أهــلنا في شــارع الرشـيد ببـغداد مع أحمد الحــاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).