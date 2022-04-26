نحو تشكيل المجالس العمالية والجماهيرية الثورية في كل انحاء العراق - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

2022/04/26 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي قوة الطبقة العاملة في تضامنها ووحدتهايوم العمال العالمي هو يوم النضال من اجل الحرية والمساواة ومن اجل انتصار الاشتراكية.



انه يوم عالمي يحتفل فيه عمال العالم قاطبة بنضالهم اليومي وبسالتهم ووحدتهم ضد الطبقة الاستغلالية ومن اجل الحرية والمساواة والكرامة الانسانية لكل البشر.



في هذا اليوم تجدد الطبقة العاملة دون استثناء عزمها على توحيد صفوفها وتضامنها بوجه رأس المال.



ان وحدة العمال وتضامنهم هي ......





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