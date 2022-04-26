الحلبوسي غاضبا: سنتخذ مواقف حادة وجادة بشأن المشاركة في العملية السياسية

2022/04/26 | 01:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، عزمه إعادة النظر بمجمل مشاركته في العملية السياسية في العراق، فيما توعد بمحاسبة كل من “أجرم بحق الشعب”.وكتب الحلبوسي في “تدوينة” على “تويتر” تابعتها إيرث نيوز، أن “العمل السياسي تحكمه ثوابت وأخلاقيات، ولا يمكن أن يُصنف الإستهتار بأمن المواطنين، وإثارة الفتن بين أبناء الشعب […]

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