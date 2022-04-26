2022/04/26 | 01:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fTyzTeIVhSY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثاني رئيس وزراء في العهد الملكي عبد المحسن فهد السعدون في سياسيون) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ثاني رئيس وزراء في العهد الملكي عبد المحسن فهد السعدون في سياسيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).