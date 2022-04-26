شاهد بالفيديو.. ماهو الوضع الزراعي في العراق... هل تحسن فعلاً ؟

2022/04/26 | 01:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4NFsoDZLX0M

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