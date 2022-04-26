‏ نجم برشلونة يقرر تجديد عقده

2022/04/26 | 01:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد تقرير صحفي إسباني، أن أحد نجوم وسط برشلونة، قرر تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباتية، فإن سيرجي روبرتو، وافق على عرض برشلونة بالتجديد لمدة موسم واحد فقط، على الرغم من أنه لم يبلغ إدارة النادي بقراره حتى الآن.وينتهي عقد روبرتو مع برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق رسمي بشأن التجديد حتى الآن.وأضافت الصحيفة، أن التجديد ربما يكون في مراحله النهائية، ولكن ما زال ينتظر موافقة بعض الأطراف الأخرى.وكان برشلونة قد عرض على روبرتو في الاجتماع الأخير تخفيض راتبه بنسبة 50%، وهو ما رفضه اللاعب، قبل أن يعدل عن قراره، خاصة بعد تمسك المدرب تشافي هيرنانديز ببقائه.وأشارت الصحيفة، إلى أنه رغم تلقي روبرتو عددًا من العروض من أندية إيطاليا وإنجلترا، إلا أنه قرر البقاء في برشلونة.

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