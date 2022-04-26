قتلى بأعمال عنف جديدة في غرب دارفور

2022/04/26 | 01:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتدت أعمال العنف القبلية التي شهدتها محلة الكرينك في ولاية غرب دارفور، الأحد، وأوقعت 168 قتيلا و98 جريحا، إلى مدينة الجنينة، عاصمة الولاية الواقعة في غرب السودان

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