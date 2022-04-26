بعد شراء تويتر.. إيلون ماسك يكشف عن 4 ملامح لمستقبل المنصة بينها توثيق الحسابات

2022/04/26 | 02:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، بأنه يريد أن يجعل تويتر "أفضل من أي وقت مضى"، وذلك بعد إعلان شركة تويتر، الاثنين، موافقتها على بيع الشركة لماسك في صفقة تقدر بنحو 44 مليار دولار.

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