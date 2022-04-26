ألمانيا تستعد لتقديم 88 دبابة لأوكرانيا

2022/04/26 | 02:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن شركة "راينميتال" تقدمت للحكومة الألمانية بطلب الموافقة على تزويد الشركة أوكرانيا بـ88 دبابة من نوع "ليوبارد 1A5".وقالت صحيفة "فيلت" إنها اطلعت على وثائق تشير إلى أن الحكومة الألمانية تلقت طلبا من الشركة بهذا الصدد نهاية الأسبوع الماضي.وحسب الوثائق، فإن قيمة الدبابات تبلغ نحو 115 مليون يورو، وهي قد استخدمت في وقت سابق.وتم عرض الدبابات على كييف في 14 أبريل الجاري، والشركة على استعداد لتوريد الدبابات إلى أوكرانيا خلال أسابيع، وعلى وجه التحديد يدور الحديث عن تقديم 22 دبابة خلال ما بين 6 و8 أسابيع، والـ 66 المتبقية حتى نهاية العام المقبل.ومن المخطط أيضا لتقديم 3500 قذيفة للدبابات، وتدريب 32 عسكريا أوكرانيا في ألمانيا.

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